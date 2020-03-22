Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında herkes evine kapandı.

Birçok ünlü sanatçı, karantina sürecine destek amaçlı, sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaparak konser veriyor.

Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını, "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

KARANTİNA BESTESİ KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ TOPLADI

Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı, büyük ilgi gördü.

Nil Karaibrahimgil’in bestesinin sözleri şöyle:

“Nasıl oldu biz de anlamadık. Birden evlerimize kapandık, dünyayı bir virüs mü ne sarmış. Öldürürmüş hiç şakası yokmuş. Özlüyorum arkadaşlarımı, annemi babamı özlüyorum. Sokaktan geçen yabancılar omuzumla çarpmayı özlüyorum. Nereye kadar bu karantina? Sen biliyor musun Valentina? Çiçekler açıyorlar dışarıda, baharın da hiç haberi yokmuş, geçecek bu günler de geçecek. Her şey gibi anısı kalacak. Herkesin bir yanı güçlenecek, herkesin bir yanı solucak. Yan yana durmayı özlüyorum. Size sarılmayı özlüyorum.“

Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısı ViDEO

