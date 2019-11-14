Nil Nehri'nin 30 milyon yaşında olduğu iddia edildi

6 bin 650 kilometrelik uzunluğu ile dünyanın en büyük nehri olan Nil, Afrika kıtasının onda birini kaplıyor. Hal böyle olunca bilim insanları, uzun yıllar boyunca Nil Nehri ile ilgili araştırmalar yapıyor.

Nil'in yaşıyla ilgili tartışmalar sürerken yeni bir araştırmada, nehrin yaklaşık 30 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabileceği bulgusu elde edildi.

ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER İNCELENDİ

Nil ile aynı zamanda oluştuğu düşünülen Etiyopya yükseltilerinde yer alan platoda, eski zamanlardan kalma volkanik kaya örnekleri ile nehrin Mısır'ın kuzeyinden Akdeniz'e döküldüğü bölge olan Nil Deltası'ndan alınan tortullar incelendi.

NİL NEHRİ 30 MİLYON YAŞINDA

Teksas Üniversitesi Jackson Yerbilimleri Okulu'nda görevli Profesör Claudio Faccenna liderliğindeki ekibin karşılaştırmalı çalışmasında, volkanik kaya ile tortulların içerik bakımından eşleştiği ve nehrin 20 ya da 30 milyon yıl yaşında olduğu tespit edildi.

Bazı bilim insanları ise Nil Nehri'nin 5 milyon yıl oluştuğunu savunurken, bazı araştırmacılar ise bu nehrin 5 kat daha yaşlı olduğunu iddia ediyor. Öyle görünüyor ki Nil Nehri'nin yaşı ile ilgili tartışmalar, önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

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