Nilperi Şahinkaya da kas yaptı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyadan paylaştığı son fotoğrafla takipçilerini hayrete düşürdü.

Bazı takipçileri güzel oyuncunun kaslı halini beğenirken bazı takipçileri ise güzel oyuncunun son halini beğenmedi.

"TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ"

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Nilperi Şahinkaya, son fotoğrafıyla takipçilerini ikiye böldü. Şahinkaya'nın bir takipçisi paylaşıma, "Eski halinizden eser kalmamış ama bence güzel olmuş." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Çok zayıfsın kemiklerin sayılıyor. Beğenemedim." yorumunu yaptı.