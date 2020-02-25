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Nilüfer'in akciğerinde mantar enfeksiyonu gelişti

Türk Pop Müziği’nin vazgeçilmez sesi Nilüfer’in, sağlıyla ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.

Haber Merkezi | 25.02.2020 - 08:46..
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Daha önce meme kanseriyle savaşan ve hastalığı yenmeyi başaran Nilüfer, geçtiğimiz ocak ayında da domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı. Daha sonra yapılan tetkik ve testlerde sanatçıya, akciğerde üreyen ‘Aspergillus’ (mantar enfeksiyonu) teşhisi konuldu.

Hastaneden taburcu olan Nilüfer, tüm zamanını evinde dinlenerek geçiriyor ve tedavisine de evinde devam ediyor.

AÇIKLAMA YAPTI

Sevenlerinin merakını gidermek için bir açıklama yapan sanatçı, şöyle dedi: “Rahatsızlığım süresince bana moral veren, sevgilerini ve güzel dileklerini yollayan dostlarıma, sevenlerime ve takipçilerime çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli. Umarım yaz başında yine yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım.”

Nilüfer'in akciğerinde mantar enfeksiyonu gelişti


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