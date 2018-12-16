taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3641
Euro
6.0663
Altın
1238.91
Borsa
90528.64
Gram Altın
213.74

Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

Yeni Camii'yi çevreleyen piyango severler, 70 milyonluk ikramiye hayaliyle saatlerce bekliyorlar.

AA | 16.12.2018 - 00:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

Bu yıl Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen 70 milyon liralık büyük ikramiyeye, vatandaşın ilgisi de büyük oldu.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuran vatandaşlar, İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Nimet abla gişesine koştu.

Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

KAYSERİ'DEN GELEN VAR

Nimet Abla gişesinden bilet alan ve Kayseri'den geldiğini belirten Nihat Kılıç, buradan bilet alana büyük ikramiyenin çıkma ihtimali daha yüksek olduğunu söyledikleri için geldiğini söyledi.

Kılıç, Nimet Abla'nın kadın veya erkek olduğunu bile bilmediğini anlatarak, "Çeyrek bilet aldım. Bana ikramiye çıkarsa tüm garibanlara yardım etmek istiyorum. Benim parada, pulda, şanda, şöhrette gözüm yok. Geçim şartlarının zorlaşmasından dolayı insanlar burayı bir 'umut kapısı' olarak görüyor." dedi.

Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

ELAZIĞ'A FABRİKA KURMAK İSTİYOR

İstanbul'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Fırat Polat de kendisine büyük ikramiye çıkması halinde memleketi Elazığ'a büyük bir fabrika kurarak, işsizlere iş imkanı sunacağını söyledi.

Milli Piyango bileti almak için Tekirdağ'dan geldiğini belirten Altınay İleri ise daha önce arkadaşlarıyla Nimet Abla'dan bilet aldığını ve biletlerine ikramiye çıktığını bundan dolayı da buranın "uğuruna" inandığı için tekrar buradan bilet aldığını söyledi.

Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ NÖBET TUTTU

Vatandaşlar, büyük ikramiye hayalleriyle gişe önünde uzun kuyruklar oluştururken, güvenlik görevlileri de kuyruklarda sorun yaşanmaması için nöbet tuttu.

Bazı vatandaşlar ise yüzlerce metre uzunluğundaki kuyrukta beklememek için meydandaki seyyar satıcılardan bilet almayı tercih etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

38
Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

167
Nuri Şahin'e Dortmund'da çiçeklerle karşılama

Nuri Şahin'e Dortmund'da çiçeklerle karşılama

6
10 kurum ve 125 üniversitenin bütçesi kabul edildi

10 kurum ve 125 üniversitenin bütçesi kabul edildi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir