taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.635
Euro
6.3971
Altın
1392.54
Borsa
99805.49
Gram Altın
252.835

Niran Ünsal Devlet Bahçeli'nin hayranı çıktı

Geçtiğimiz yıllarda tesettüre girmesinin ardından ticari kayıp yaşadığını söyleyerek yeniden açılan ünlü şarkıcı Niran Ünsal, "Devlet Baba’nın hayranıyım, tanışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 16:11..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Niran Ünsal Devlet Bahçeli'nin hayranı çıktı

'Uluslararası Finduk Festivali'ne katılan Niran Ünsal, plaketini aldıktan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdırdı.

"DEVLETİN BAŞINDA DEVLET BABA GİBİ BİR ADAM"

Ünlü sanatçı, Bahçeli hakkında şu ifadelere yer verdi: “Bu arada ben Devlet Baba’nın hayranıyım. Devlet Bahçeli’yi çok seviyorum. Çok tanışmak istiyorum. Hiç bir araya gelmedik. Ama tanışmak istiyorum. Sıkı takipçisiyim. Devletin başında Devlet Baba gibi bir adam olmazsa olur mu”

Yıllar önce kapanarak uzun süre konuşulan Niran Ünsal, maddi zorluklar nedeniyle açılmaya karar vermiş, Başkanlık sisteminin tartışıldığı dönemde de Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek vermişti.

Niran Ünsal Devlet Bahçeli'nin hayranı çıktı

Niran Ünsal Devlet Bahçeli'nin hayranı çıktı

Niran Ünsal Devlet Bahçeli'nin hayranı çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

299
Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

323
İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

78
Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

481
Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

355
John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

46
Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir