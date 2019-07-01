Niran Ünsal Devlet Bahçeli'nin hayranı çıktı

'Uluslararası Finduk Festivali'ne katılan Niran Ünsal, plaketini aldıktan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdırdı.

"DEVLETİN BAŞINDA DEVLET BABA GİBİ BİR ADAM"

Ünlü sanatçı, Bahçeli hakkında şu ifadelere yer verdi: “Bu arada ben Devlet Baba’nın hayranıyım. Devlet Bahçeli’yi çok seviyorum. Çok tanışmak istiyorum. Hiç bir araya gelmedik. Ama tanışmak istiyorum. Sıkı takipçisiyim. Devletin başında Devlet Baba gibi bir adam olmazsa olur mu”

Yıllar önce kapanarak uzun süre konuşulan Niran Ünsal, maddi zorluklar nedeniyle açılmaya karar vermiş, Başkanlık sisteminin tartışıldığı dönemde de Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek vermişti.