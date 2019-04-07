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Nisan ayında Cıbıltepe'de 1 metre kar ile kayak keyfi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayak yapan vatandaşlar pislerin gayet iyi olduğunu söylüyor.

AA | 07.04.2019 - 16:42..
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Hafta sonunu fırsat bilerek Cıbıltepe'ye gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaptı. Bazıları da çocuklarıyla kızakla kaymayı tercih etti.

Sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen, pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi bulan merkezde vatandaşlar, baharda kayak keyfi yaşadı.

Nisan ayında Cıbıltepe'de 1 metre kar ile kayak keyfi

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Kayak eğitmeni Karcan Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ta nisanda kayağın keyfini çıkardıklarını belirterek, "Her şey çok güzel. Müşteri yoğunluğu da gayet iyi. Sezonun son demlerini snowboard yaparak geçiriyoruz. Herkesi son haftada Sarıkamış'a kayağa bekliyoruz." dedi.

Nisan ayında Cıbıltepe'de 1 metre kar ile kayak keyfi

Snowboard tutkunu Meriç Sugider de "Babam Bodrum'da, ben burada kayak yapıyorum. Çok keyifli gerçekten. Nisan olmasına rağmen pistler gayet güzel." ifadelerini kullandı.

Cıbıltepe'de toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulan 8 slalom, 1 snowboard pisti ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hattı hizmet veriyor.

Nisan ayında Cıbıltepe'de 1 metre kar ile kayak keyfi

Nisan ayında Cıbıltepe'de 1 metre kar ile kayak keyfi

Nisan ayında Cıbıltepe'de 1 metre kar ile kayak keyfi

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