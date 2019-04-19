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Nisan ayında Erzurum sokakları beyaza büründü

Türkiye nisan ayını geride bırakmaya hazırlanırken Erzurum'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İHA | 19.04.2019 - 17:36..
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Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava akşam saatlerinde doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika aralıksız devam eden şiddetli dolu bir anda Erzurum’u beyaz örtüyle kapladı.

Dolu yağışıyla birlikte araç ve yaya trafiği adeta durma noktasına geldi. Araçlar güçlükle yollarına devam edebilirken bazı araç sürücüleri kaygan zeminde zor anlar yaşadı.

"ERZURUM'A YAZ GELMEYECEK"

Dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü yayaları korkuttu. Şemsiyelerle yağıştan korunmayan çalışan yayalar ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, "Bu gidişle Erzurum'a yaz gelmeyecek. Batıda yaz Erzurum'da yerler beyaz" dedi.

Erzurum’da aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi VİDEO


Nisan ayında Erzurum sokakları beyaza büründü

Nisan ayında Erzurum sokakları beyaza büründü

Nisan ayında Erzurum sokakları beyaza büründü

Nisan ayında Erzurum sokakları beyaza büründü


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