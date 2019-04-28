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Nisan ayının sonunda 5 metre karla mücadele

Yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklığında artış yaşanırken, Bayburt-Trabzon arasında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İHA | 28.04.2019 - 08:36..
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Bayburt-Trabzon arasında, kışın 6 ayı karla kapalı olan kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Ülkenin birçok yerinde bahar havası yaşanırken bu güzergâhlarda kar kalınlığının 5 metreyi bulduğunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

5 METRE KARLA MÜCADELE

Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için 2 iş makinesiyle çalışmalarını yürütüyor.

Erzurum’da ise Palandöken Dağı'nın arka tarafından Tekman ilçesine giden ve kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu güzergâhta yol açma ve genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Nisan ayının sonunda 5 metre karla mücadele

Erzincan’ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde de kardan dolayı daralan yollar genişletiliyor.

Nisan ayının sonunda 5 metre karla mücadele

KARLA MÜCADELE HAZİRAN AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Karla mücadele çalışmalarını yürüten operatörlerden Hakan Macit, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yollarda haziran ayının başına kadar çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

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