Nişan kutlaması yaparak sokakta halay çektiler

Bursa'da iki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza

1 AB Komisyonu Başkanı: Marshall Planı'na ihtiyacımız var AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in bütçesinin krize uygun olarak şekillendirmesi çağrısında bulundu.

2 Türkiye'de hizmete başlayan şehir hastanelerinin listesi Koronavirüs nedeniyle Avrupa ve Amerika'da sağlık sistemi çökmeye başladı. Türkiye'de ise şehir hastaneleri sistemdeki yükün ağırlığını sırtladı.

3 Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı Polis ekiplerince uyuşturucu madde satan 5 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 Doktordan koronavirüse karşı şarkı Antalya'da bir doktor, "Ölürüm Türkiyem" adlı parçanın sözlerini değiştirerek koronavirüs şarkısı yaptı.

5 Esenyurt'ta maske yasağına uymayarak alışveriş yaptı Korona nedeniyle marketlerde maske takmak zorunlu hale gelirken, bir kişinin maske takmaması vatandaşlar arasında gerginliğe neden oldu.

6 Tamirci Çırağı'ndan Resimdeki Gözyaşları'na Cem Karaca Tamirci Çırağı, Resimdeki Gözyaşları, Ceviz Ağacı, Bekle Beni ve daha sığdıramayacağım pek çok şarkının sesi, Cem Karaca’nın hayat hikayesidir…