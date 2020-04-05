Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Misket Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde bir grup kadın, yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı.
SOKAĞA ÇIKIP EL ELE HALAY ÇEKTİLER
Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 kişi, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı.
Maske takmaya grup daha sonra el ele tutuşup, bir süre halay çekti.
Ankara'da nişan kutlaması yaparak sokakta halay çektiler ViDEO
Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise tepki topladı.
Öte yandan, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi.