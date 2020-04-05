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Nişan kutlaması yaparak sokakta halay çektiler

Ankara'da, koronavirüse rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

DHA |
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Nişan kutlaması yaparak sokakta halay çektiler

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Misket Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde bir grup kadın, yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı.

SOKAĞA ÇIKIP EL ELE HALAY ÇEKTİLER

Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 kişi, koronavirüs  tedbirlerini hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı.

Maske takmaya grup daha sonra el ele tutuşup, bir süre halay çekti.

Ankara'da nişan kutlaması yaparak sokakta halay çektiler ViDEO

Nişan kutlaması yaparak sokakta halay çektiler

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise tepki topladı.

Öte yandan, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi.

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