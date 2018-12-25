taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3
Euro
6.0423
Altın
1270.03
Borsa
90829.57
Gram Altın
216.455

Nişanlısına tecavüz eden adamın yakınları birbirine girdi

Karaman'da adliyede görülecek tecavüz davası öncesi mahkeme salonu önünde karşılaşan iki tarafın yakınları, birbirine saldırdı.

DHA | 25.12.2018 - 20:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Bilal Ü.'nün, 1 Ağustos'ta, düğününe 10 gün kala nişanlısı S.K.'ye tecavüz ettiği öne sürüldü.

İddia üzerine gözaltına alınan Bilal Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Karaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşması öncesi mahkeme salonu önünde karşılaşan iki tarafın yakınları birbirine saldırdı. Kavgaya, adliye polisi ve dışarıdan sevk edilen çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Kavgada dövülen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı kişilerin de gözaltına alındığı belirtildi.

Nişanlısına tecavüz eden adamın yakınları birbirine girdi

Nişanlısına tecavüz eden adamın yakınları birbirine girdi

Nişanlısına tecavüz eden adamın yakınları birbirine girdi

Nişanlısına tecavüz eden adamın yakınları birbirine girdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

917
Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

253
2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

160
Şeyma Subaşı amuda kalktı

Şeyma Subaşı amuda kalktı

169
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

449
Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

62
F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir