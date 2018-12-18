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Nişanlısını tüfekle öldüren katil intihar etti

Antalya'da nişanlısını pompalı tüfekle kovalayan genç, nişanlısına ateş açıp vurduktan sonra, intihar etti.

İHA | 18.12.2018 - 10:27..
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Olay, Muratpaşa ilçesinde  saat 08.15 sıralarında meydana geldi.

Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, kiralık otomobil içinde nişanlısı olduğu belirtilen Sinem Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından, araçtan inip kaçmaya başlayan Sinem Y.’nin arkasından pompalı tüfekle koşan genç ateş açtı.

Nişanlısını tüfekle öldüren katil intihar etti

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Açılan ateş sonucu Sinem Y. yere yığılırken, ismi öğrenilemeyen genç bu kez pompalı tüfekle intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sinem Y. ve gencin öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Nişanlısını tüfekle öldüren katil intihar etti

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