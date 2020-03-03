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Nişantaşı'nda 1.5 milyon TL değerinde uyuşturucu bulundu

Şüphe üzerine durdurdukları bir takside bulunan şahsın çantasında arama yapan bekçiler, 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

İHA | 03.03.2020 - 09:52..
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İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı semtinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı "Gece Kartalları" diye adlandırılan bekçiler, şüphe üzerine 34 TBS 74 plakalı taksiyi durdurdu.

KOVALAMACA YAŞANDI

O esnada ise bir şahıs araçtan inerek hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada bekçiler, şahsı 100 metre sonra kıskıvrak yakaladı. Şahsın üst aramasını yapan bekçiler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Nişantaşı'nda 1.5 milyon TL değerinde uyuşturucu bulundu

1.5 MİLYON DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine taksiye giden ekipler, sırt çantasına baktıklarında 5 ayrı poşet içerisinde satışa hazır 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca, şahıs üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 51 lira ve 30 euroya da el konuldu. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Nişantaşı'nda 1.5 milyon TL değerinde uyuşturucu bulundu

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aramaların tamamlanmasının ardından gözaltına alınan taksi şoförü Harun Y. ve İran uyruklu Resul G., sağlık kontrollerinin ardından Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

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