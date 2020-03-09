Nişantaşı'nda bekçiler ile torbacı arasında kovalamaca

İstanbul Nişantaşı'nda uygulama yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen bekçiler, şüphe üzerine 34 TBS 74 plakalı taksiyi durdurdu.

Taksiye fener tutan bekçileri fark eden bir şahıs ise araçtan inerek hızla kaçtı.

BEKÇİLER İLE TORBACI ARASINDA KOVALAMACA

Bekçiler ile yaşanan kovalamaca sonucunda şahıs 100 metre sonra kıskıvrak yakalandı. Şahsın üst aramasını yapan bekçiler herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, takside şahsa ait sırt çantasına bakan bekçiler 5 ayrı poşet içerisinde satışa hazır 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

İstanbul’da bekçiler ile torbacı arasındaki kovalamaca

1.5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan şahıs üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 51 lira ve 30 avroya da el konuldu. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

İRANLI TORBACI TUTUKLANDI

Aramaların tamamlanmasının ardından gözaltına alınan taksi şoförü Harun Y. ve İran uyruklu Resul G. sağlık kontrollerinin ardından Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan Harun Y. serbest bırakılırken, Resul G. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.