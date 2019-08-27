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Nissan, otomatik olarak deliğe giden golf topu geliştirdi

Otomobil üreticisi Nissan, ProPilot 2.0 teknolojisini golf topuna yerleştirerek topa otomatik sürüş özelliği kazandırd

Haber Merkezi | 27.08.2019 - 13:12..
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Eğer golf sporuna merakınız varsa ve oynamayı beceremiyorsanız, Nissan'ın geliştirdiği yeni golf topu sayesinde her vurduğunuz top size sayı kazandırabilir.

Otomobiller için geliştirdiği ProPilot 2.0 otomaitk pilot teknolojisinin reklamını golf topuyla yapmaya karar veren Nissan, bu teknolojiyi topa yerleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

Nissan'ın geliştirdiği golf topu, vuruş yapıldıktan sonra deliğin konumunu otomatik olarak tespit edip yönünü ona göre ayarlayabiliyor ve bu sayede her vurulan top otomatik olarak deliğe yöneliyor.

Nissan, yönünü bulabilen golf topu üretti VİDEO

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