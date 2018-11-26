Nitelikli yapılaşma için yetki belgesi istenecek

TBMM Başkanlığı'na Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin bir teklif sunuldu. Bu teklife göre; nitelikli yapılaşmanın sağlanabilmesi ve müteahhitlerin ihtisaslaşmasının sağlanması için yetki belgesi istenmesi konu olarak ele alındı.

YETKİ BELGELERİ SINIFLANDIRILACAK

Bu teklifle birlikte yetki belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sınıflandırılarak verilecek. Ruhsata bağlanamayan ve aykırılıkları giderilemeyen binaların ise yıkımı gerçekleştirilecek.

LİSANS İPTAL CEZASI UYGULANACAK

Görevlerini yerine getirmeyen binalara yazılı olarak uyarı, idari para cezası ve lisans iptal cezası uygulanacak. 3 kez idari para cezası alanların ise yetki belgesi iptal edilecek.