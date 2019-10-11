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Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi.

AA | 11.10.2019 - 12:13..
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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, komşu Eritre ile olan sınır çatışmasını çözmeye yönelik çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

KOMİTEDEN AÇIKLAMA

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, barış ve uluslararası iş birliği konusundaki çabaları ve özellikle komşu Eritre ile olan sınır çatışmasını çözmedeki kararlı inisiyatifi nedeniyle ödüle layık görüldü. 2019 Nobel Barış Ödülü aynı zamanda Etiyopya'da, Afrika'nın doğu ve kuzeydoğu bölgelerindeki barış ve uzlaşma için çabalayan tüm tarafları takdir ediyor." denildi.

Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

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