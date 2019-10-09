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Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları belli oldu

2019 yılında Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi ABD'li John B. Goodenough, İngiliz M. Stanley Whittingham ve Japon Akira Yoşino oldu.

AA | 09.10.2019 - 13:55..
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Geçtiğimiz gün tıp ve fizik alanında verilen Nobel Ödülü, bugün de kimya alanında sahiplerini buldu.

ÖDÜLÜ 3 KİŞİ ALDI

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada; 2019 Nobel Kimya Ödülü'nün "lityum iyon bataryaların icat edilmesine yönelik çalışmalarından ötürü" ABD'li John B. Goodenough, İngiliz M. Stanley Whittingham ve Japon Akira Yoşino arasında paylaştırıldığı belirtildi.

Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları belli oldu

"LİTYUM İYON BATARYALAR ÇIĞIR AÇTI"

Açıklamada, "Günümüzde dizüstü bilgisayarlardan cep telefonlarına kadar çok sayıda elektronik araçta kullanılan lityum iyon bataryalar, insan yaşamında çığır açtı. Bu yılın Kimya Ödülü kazananları, çalışmalarıyla kablosuz ve fosil yakıtlardan bağımsız bir toplumun temellerini attılar." ifadelerine yer verildi.

Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları belli oldu

WHİTTİNGHAM 'İLK LİTYUM BATARYA'YI YAPAN İSİM OLDU

İngiliz kimyager M. Stanley Whittingham, 1970'li yılların petrol krizi sırasında, fosil yakıtlardan bağımsız olarak çalışabilecek yeni bir teknoloji arayışı içinde lityum maddesinin elektronlarını dışa aktarma konusundaki büyük potansiyelini keşfetti.

Lityum elementi ile deneyler yapan Whittingham, ilk lityum bataryayı yapan isim oldu. ABD'li katı hal fizikçisi John B. Goodenough, lityum bataryaların potansiyelini iki katına çıkaran koşulları yaratarak, kullanımı daha pratik hale getiren çalışmalara öncülük etti.

Japon kimyager Akira Yoşino Yoşino da bataryalardaki saf haldeki lityumu bütünüyle çıkarıp, bataryaları yalnızca lityum iyonlarıyla çalışabilir hale getirdi. Bu icat, bataryaların pratik hayatta yaygın kullanımını mümkün hale getirdi. Goodenough, Whittingham ve Yoşino, ödülün yanı sıra 9 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para armağanının da sahibi oldu.

Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları belli oldu

Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları belli oldu

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