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Nobel Ödüllü virolog: Koronavirüs AIDS'ten türetildi

Fransa'da Nobel Ödüllü virolog Profesör Luc Montagnier, koronavirüste AIDS'e yol açan virüsten parçalar olduğunu öne sürdü.

AA |
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Nobel Ödüllü virolog: Koronavirüs AIDS'ten türetildi

Fransız basınına konuşan Profesör Luc Montagnier, koronavirüsün genlerinde (RNA'sında), HIV RNA'sına ait parçaların bulunduğunu söyledi.

2008'de Nobel Tıp Ödülü alan araştırmacı, "Araştırmalarımızda bu virüsün değiştirildiği sonuçlarına vardık. Yarasadan gelen klasik bir virüs modeli var. Bu modelin üzerine VIH kesitleri eklenmiş" şeklinde konuştu.

Kimin bu değişikliği yaptığını bilmediğini ama Vuhan'daki laboratuvarda üretilmiş olabileceğini söyleyen Montagnier, amacın "belki de yeni virüsü AIDS'e karşı aşı çalışmalarında kullanmak" olduğunu belirtti.

Nobel Ödüllü virolog: Koronavirüs AIDS'ten türetildi

BİLİM DÜNYASI, İDDİAYA ŞÜPHE İLE YAKLAŞIYOR

Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları daha önce de komplo teorisyenleri tarafından çok defa dile getirildi. Tartışmalı çıkışlarıyla bilinen Montagnier'in açıklamaları bu nedenle bilim dünyasında kuşkuyla karşılandı.

Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, koronavirüsün doğal yollarla insanlara bulaştığını ortaya koyuyor. Dünya genelindeki bilim insanların çok büyük bir kısmı, yeni tip koronavirüsün laboratuvar üretimi olmadığı konusunda hemfikir.

"BU İDDİA ANLAMSIZ"

Montagnier'in açıklamalarına karşı çıkan bilim insanları arasında Paris'teki Pastör Enstitüsü'nde araştırmacı virolog Etienne Simon-Lorière de bulunuyor.

Simon-Lorriere, "Bu anlamsız. Söz konusu parçalar, aynı ailede bulunan diğer virüslerde de var, doğadaki diğer koronavirüs türlerinde de var. Bir kitaptaki bir kelime başka bir kitaptakine benziyorsa, bu kelimenin diğer kitaptan alındığını söyleyebilir miyiz?" ifadelerini kullanıyor.

HIV'İN KEŞFİYLE NOBEL ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Uzun yıllar virüs üzerine araştırma yapan Prof. Luc Montagnier, AIDS'e neden olan HIV virüsünün keşfi için 2008 yılında Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

Aşı karşıtı ifadeleri ve homeopati ile "suyun hafızası" gibi tartışmalı hipotezlere verdiği destek nedeniyle bilim dünyasında eleştirilerin hedefi olmuştu.

Nobel Ödüllü virolog: Koronavirüs AIDS'ten türetildi

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