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Nöbetçi noter hizmetine 7 ayda yoğun ilgi

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla faaliyete geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasında geçen 7 ay sonunda, 400 bine yakın işlem yapıldı.

DHA | 02.11.2019 - 21:37..
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6 Nisan 2019’da başlayan nöbetçi noterlik uygulamasına ilgi, tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

7 AYDA 400 BİNE YAKIN İŞLEM

Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 6 Nisan-27 Ekim 2019 tarihleri arasında 383 bin 690 işlem yapıldı. Bunlardan 381 bin 828’ini yurt içindeki işlemler oluştururken, bin 862 işlem de konsolosluklarda yapıldı.

Nöbetçi noter hizmetine 7 ayda yoğun ilgi

EN ÇOK BAŞVURU ARAÇ SATIŞI İÇİN

Nöbetçi noterliklerde en çok araç satış işlemi gerçekleştirildi. Nöbetçi noterliklerin başladığı 6 Nisan’dan bugüne 257 bin 408 ikinci el araç satış işlemi yapılırken, 23 bin 533 işlem de araçların ilk tescil işlemlerinden oluştu.

Araç satışını vekâletname, ihtarname ve diğer işlemler takip etti.

NÖBETÇİ NOTERLİKLER İNTERNET SİTESİNDE

Konsolosluklarda ise en çok vekâletname için işlem yapıldı. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden (https://portal.tnb.org.tr) öğrenilebiliyor.

Nöbetçi noter hizmetine 7 ayda yoğun ilgi

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