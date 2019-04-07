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Nöbetçi noter sorgulama

Sorgulama ekranından hafta sonu da istediğiniz işlemi nöbetçi notere giderek yapabilirsiniz.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 16:37..
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Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulaması dün başladı. Bu kapsamda hafta sonları 2’si Anadolu, 2’si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul’da 4, Ankara ve İzmir’de 2’şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak.

Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak. Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan edecek.

SORGULAMA SAYFASI AÇILDI

Nöbetçi noter uygulamasının ardından sorgulama sayfası ve bu işlemin nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Bugün itibarıyla sorgulama sayfası devreye girdi.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA TIKLA&ÖĞREN

Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

Nöbetçi noter sorgulama

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