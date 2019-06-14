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Nöbetçi noterler 100 bin işlemi geçti

10 haftadır hizmet veren nöbetçi noterler hafta sonları 100 bin işlem yaptı. En çok araba alım satımı gerçekleşiyor.

AA | 14.06.2019 - 14:12..
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6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerinde saat 09.00-17.00'de, 81 ilde belirlenen noterler, nöbet mesaisine başladı.

İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6 bin 450 işlem gerçekleştirildi.

Uygulamanın duyurulmasıyla nöbet tutan noterliklerdeki işlem sayısı artış gösterdi.

TURİZM MERKELERİNDE DE VAR

Nöbetçi noterlere ilginin artmasının ardından uygulamanın kapsamı genişletildi. Nöbetçi noterlik uygulaması aralarında turizm merkezlerinin de bulunduğu 12 ilçeye de taşındı. Bu ilçelerde de 11 Mayıs'tan itibaren noterlikler nöbet tutmaya başladı.

Nöbetçi noterler 100 bin işlemi geçti

Bugüne kadar toplam 10 hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde yapılan toplam işlem sayısı 98 bin 500'e yükseldi. En çok işlemin yapıldığı nöbet haftası ise Ramazan Bayramı'ndan önceki cumartesi ve pazar günleri oldu.

EN ÇOK ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMİ YAPILDI

Noterler, nöbette en çok araç alım satım işlemi yaptı. Araç satışını, vekaletname ile sıfır araç tescil işlemleri takip etti.

Hafta sonları nöbetçi olarak belirlenen noterler, 10.00-16.00 saatlerinde öğle tatili vermeden hizmet sunuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

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