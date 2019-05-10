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Nöbetçi noterler ilçelerde de görev yapacak

Adalet Bakanlığınca, illerdeki nöbetçi noterlik uygulamasının kapsamının genişletilmesiyle aralarında turizm merkezi konumundaki 12 ilçede noterler, bu hafta sonundan itibaren hizmet verecek.

AA | 10.05.2019 - 10:38..
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Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin yaptığı çalışma sonrasında, 81 ilde noterliklerin nöbetçi olarak hafta sonu mesai yapmasına yönelik uygulama 6 Nisan'da başladı.

İŞLEM SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE

İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter, nöbetçi olarak hafta sonları hizmet vermeye başladı. Nöbetçi noterliklerde bugüne kadar yapılan işlem sayısı ise 50 bini geçti.

Bakanlık, gösterilen ilgiyi de dikkate alarak, uygulamanın kapsamının genişletilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda, noter sayısının fazla olduğu, ticari işlemlerin yoğun gerçekleştiği, turizm merkezi konumundaki ilçelerde nöbetçi noterlik uygulamasının başlatılması değerlendirildi. Yapılan çalışmayla vatandaşların iş ve işlemlerini hafta sonları da gerçekleştirebilmeleri amacıyla 12 ilçede nöbetçi noterlik uygulamasına geçilmesi kararı alındı.

SAAT 10 İLE 16 ARASINDA HİZMET VERECEK

Buna göre, Antalya'nın Alanya ve Manavgat, Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris, Şırnak'ın Silopi, Balıkesir'in Edremit, Bursa'nın İnegöl, Mersin'in Tarsus, Tekirdağ'ın Çorlu, Kocaeli'nin Gebze, Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde hafta sonları nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek. Bu ilçelerdeki nöbetçi noterlikler, illerde olduğu gibi 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Nöbetçi noterlikler, öğle tatilinde de mesai yapacak.

İlçelerdeki nöbetçi noterlikler de Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edilecek. Uygulamaya bu hafta sonundan itibaren başlanacak.

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