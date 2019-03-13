Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan'da başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlık yetkililerinin üzerinde çalıştığı nöbetçi noter uygulamasına ilişkin, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu.

KAMUOYUNDAN DESTEK GELDİ

Nöbetçi noter konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını, temaslarda bulunduklarını hatırlatan Bakan Gül, kamuoyundan da destek aldıklarını dile getirdi. Uygulamayla, hafta içi çalışan, mesai yapanların işlemlerini hafta sonu yapmalarının sağlanacağını ifade eden Gül, bu konuda olumlu geri dönüşlerin olduğunu bildirdi.

Son olarak nöbetçi noterlik uygulaması için çalışmaların sona yaklaştığını dile getiren Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatıyoruz." ifadesini kullandı.