Noel baba kıyafetiyle denizden atık çıkardılar

Türk Balık Adamlar Kulübü Dalış Okulu’nda bir araya gelen dalgıçlar, yaklaşık yarım saat süreyle dalış gerçekleştirerek denize atılmış plastik maddeleri topladı. Toplanan plastikler Noel Baba kıyafeti giyen dalgıç Yener Kuşcuoğlu’nun sırtındaki torbaya doldurularak sahile çıkarıldı.

Dalgıç Kuşcuoğlu, sahilde kendisini karşılayan bir çocuğa, denizden güzel bir hediye çıkarmak istediğini, fakat suyun altının plastik atıklarla dolu olduğunu söyledi.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, yaptığı açıklamada, plastiğin doğru kullanıldığında zararlarının çok azaltılabileceğini anlattı.

PLASTİK DOĞAYA ATMAK İÇİN DEĞİLDİR

Denizden plastik atık çıkararak bu konuda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Karadağ, "Denizde Arama Kurtarma Örgütü, Türk Balık Adamları Kulübü ve Motobahriye de destekçilerimiz. Plastik esasında kötü bir malzeme değildir. Geri dönüşümü vardır, ucuzdur, insan hayatını kolaylaştırır ama plastik doğaya atılmak için değildir. Bizim karşılaştığımız en büyük kötülük, bu doğada çözülmeye plastiğin denizlere inanılmaz miktarlarda atılması." şeklinde konuştu.