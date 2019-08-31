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Nokia, 5G destekli ucuz telefonlar üretmek için çalışıyor

Nokia, daha ucuz 5G telefonlar piyasaya sürerek yeniden popüler günlerine dönmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi | 31.08.2019 - 09:39..
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5G teknolojisi her ne kadar şu anda birçok ülkede kurulma aşamasında olsa da Huawei ve Samsung gibi büyük akıllı telefon üreticileri şimdiden 5G destekli telefonları satışa çıkarmış durumda.  Ancak tahmin edebileceğiniz gibi 5G’li telefonlar, normal telefonlara göre biraz daha pahalı.

NOKIA, DAHA UCUZ 5G’Lİ TELEFONLARIN PEŞİNDE

Genellikle orta ve giriş seviyesi akıllı telefonları uygun fiyat seçenekleriyle piyasaya sürmesi ile bilinen Nokia, pahalı 5G akıllı telefon pazarını kendi lehine çevirmek için çalışmalara başladı. Piyasada bulunan 5G’li telefonların ne kadar pahalı olduğunun farkında olan Nokia, daha ucuz 5G telefonlar üreterek kullanıcıları kazanmak istiyor.

nokia

HMD'nin baş ürün sorumlusu Juho Sarvikas, ‘’5G telefon pazarını daha uygun fiyatlı telefonlar satarak kendi lehimize çevirebiliriz. Nokia’nın şu anda piyasada bulunan 5G telefonların yarı fiyatına telefon satmasını çok istiyorum.’’ ifadelerini kullandı.

5G TELEFON PAZARI HEM KISITLI HEM DE PAHALI

Şu anda 5G destekli akıllı telefon pazarı oldukça kısıtlı ve pahalı. Örneğin Hem Galaxy Note 10 Plus 5G hem de LG V50 ThinQ 5G modelleri bin doların üzerinde bir satış fiyatına sahip. OnePlus 7 Pro 5G modeli ise şu anda sadece İngiltere’de satışa çıkmış durumda.

Nokia’nın daha ucuz 5G akıllı telefon piyasaya sürebilmesi için en azından fiyatları  500-700 dolar seviyesine kadar indirmesi gerekiyor. Bu da gelecekte ne kadar mümkün olacak hep birlikte göreceğiz.

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