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Nokia, Android güncellemeleri konusunda zirvede

Nokia, Android güncellemeleri konusunda dev rakiplerini geride bıraktı.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 10:18..
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Apple, iPhone'lara yeni işletim sistemi güncellemesi getirmek konusunda oldukça rahat, çünkü çok sayıda farklı modelle uğraşmak zorunda kalmıyor. Android işletim sistemi ise dünya genelinde milyonlarca akıllı telefonda kullanıldığı için hem işletim sistemi güncellemelerini hem de güvenlik güncellemelerini zamanında yapabilmek oldukça önemli.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Nokia, kullanıcılarına en yeni android güncellemelerini sunma konusunda diğer dev rakiplerini geride bırakmış durumda. Araştırmaya göre son iki yılda HMD Global tarafından satılan Nokia telefonlarının yüzde 96'sı, ya android'in en yeni sürümü Android 9'u kullanıyor ya da bu güncellemeyi almaya uygun durumda.

android 9

NOKIA GÜNCELLEME HIZINDA LİDER

Araştırmacılar, son iki yıldır 10 büyük telefon üreticisinin güncelleme hızlarını inceledi. Söz konusu raporda akıllı telefonlarına en hızlı güncelleme getiren üretici Nokia olurken, Samsung ise ikinci sırada yer aldı. Xiaomi ve Huawei ise üçüncü ve dördüncü sırada kendine yer buldu.

nokia

NOKIA, ANDROID 10 GÜNCELLEME HARİTASINI HERKESTEN ÖNCE AÇIKLADI

HMD Global, hangi Nokia telefonlarına Android 10 güncellemesinin geleceğini yayınladığı bir liste ise açıkladı. Diğer akıllı telefon üreticilerinin hâlâ Android 9 Pie güncellemesi dağıttığını düşünürsek, HMD Global, Nokia cep telefonları için Android 10 yol haritasını oldukça erken belirlemiş durumda.

HMD Global, yayınlanma tarihlerinin ileride değişiklik gösterebileceğini belirterek, 2020 yılının ikinci çeyreğine kadar olan güncelleme yol haritasını açıkladı. İşte güncelleme alacak Nokia modelleri:

  • Nokia 7.1 - 2019 dördüncü çeyrek
  • Nokia 8.1 - 2019 dördüncü çeyrek
  • Nokai 9 PureView - 2019 dördüncü çeyrek
  • Nokia 6.1 - 2020 birinci çeyrek (ilk aylar)
  • Nokia 6.1 Plus - 2020 birinci çeyrek (ilk aylar)
  • Nokia 7 Plus - 2020 birinci çeyrek (ilk aylar)
  • Nokia 2.2 - 2020 birinci çeyrek ortaları
  • Nokia 3.1 Plus - 2020 birinci çeyrek ortaları
  • Nokia 3.2 - 2020 birinci çeyrek ortaları
  • Nokia 4.2 - 2020 birinci çeyrek ortaları
  • Nokia 1 Plus - 2020 birinci çeyrek sonları
  • Nokia 5.1 Plus - 2020 birinci çeyrek sonları
  • Mokia 8 Sirocco - 2020 birinci çeyrek sonları
  • Nokia 2.1 - 2020 ikinci çeyrek
  • Nokia 3.1 - 2020 ikinci çeyrek
  • Nokai 5.1 - 2020 ikinci çeyrek
  • Nokia 1 - 2020 ikinci çeyrek

HMD Global'in, 2020'nin ikinci çeyreğinden sonra herhangi bir telefon için Android 10 güncellemesi yayınlayıp yayınlamayacağı bilinmiyor. Listede bulunmayan Nokia modellerine sahip kullanıcılar, şirketin listeyi güncellemesini beklemek zorunda kalacak.

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