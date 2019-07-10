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Nokia'nın 5 arka kameralı telefonu Hindistan'da satışa çıktı

Nokia'nın aylar önce tanıttığı 5 arka kameralı Nokia 9 PureView, 729 dolar fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunuldu.

Haber Merkezi | 10.07.2019 - 17:09..
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Geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde 5 arka kameralı akıllı telefonu Nokia 9 PureView modelini tanıtan Nokia, o zamandan bu yana telefonu henüz piyasaya sürmemişti. Şirket, güçlü arka kameralarıyla dikkat çeken telefonunu, 729 dolar fiyat etiketiyle Hindistan'da nihayet satışa çıkardı.

Bugünden itibaren Hindistan'daki internet sitelerinden satışa çıkan Nokia 9 PureView, 17 Temmuz tarihinden itibaren ise büyük mağazalarda kullanıcılarla buluşacak.

İşte Nokia 9 PureView ile ilgili bilmeniz gereken her şey:

nokia 9

TASARIM VE EKRAN

Ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısına sahip Nokia 9 PureView, yapay zeka destekli bir yüz tanıma özelliğine sahip. IP67 sertifikası bulunan telefon, suya ve toza karşı da dayanıklı. 5,99 inç büyüklüğünde ve 2.880 x 1.440 çözünürlüğünde P-OLED ekranı bulunan Nokia 9, HDR10 teknolojisini de destekliyor.

nokia 9

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alan telefon, maalesef 5G teknolojisini desteklemiyor. Telefonda ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Arka tarafında tam 5 adet kamera bulunmasıyla dikkatleri üzerine çeken Nokia 9 PureView'in bütün arka kameraları, 12 MP çözünürlüğüne ve f/1,8 diyafram aralığına sahip.Telefonun ön tarafında ise 20 MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera bulunuyor. Android One işletim sistemi ile kutusundan çıkan Nokia 9 PureView, 3.320 mAh batarya kapasitesi barındırıyor.

5 ARKA KAMERALI NOKIA 9 PureView İLE ÇEKİLEN BAZI FOTOĞRAFLAR

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView

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