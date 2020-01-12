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Norik Höyük'te 4 bin 500 yıllık biberonlar ortaya çıktı

Elazığ Müze Müdürlüğü koordinesinde Bingöl'deki Norik Höyük'te yapılan kazılarda, 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu.

İHA | 12.01.2020 - 14:29..
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Bingöl'ün Solhan ilçesi Murat köyünde Norik Höyük'te tamamlanan kurtarma kazı çalışmalarında bulunan objeler gün yüzüne çıkartılıyor.

ERKEN TUNÇ ÇAĞI'NA AİT ESERLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç başkanlığında Fırat Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Özdemir'in bilimsel danışmanlığındaki kazı çalışmalarında bulunan küçük bir testiyi andıran üç objenin 4 bin 500 yıllık geçmişe sahip Erken Tunç Çağı'na ait biberon olduğu belirlendi.

Norik Höyük'te 4 bin 500 yıllık biberonlar ortaya çıktı

BEBEKLERİN SÜT VE SIVI İÇMESİNİ SAĞLAYAN BİBERONLAR

Pişmiş topraktan yapılan, tek kulplu, emzik ağızlı 50 ile 150 miligram hacme sahip biberonların, o dönemde bebeklerin süt ve sıvı gıdaları alması için yapıldığının değerlendirildiği aktarıldı.

Norik Höyük'te 4 bin 500 yıllık biberonlar ortaya çıktı

"EN DEĞERLİ ESER GRUBUNA GİRİYOR"

2019 yılında Norik 2'de tamamlanan kazılarda bulunan objelerle ilgili bilgi veren Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç, “Yaptığımız çalışmalarda 100 metrekarelik alanda 46 tane bölüm açıldı. 4 bin 600 metrekarelik alanda aşağı inilerek çıkarılan materyaller gerek etüt, gerekse sağlam olan malzemeler kayıt ve numara verilerek müzemize taşındı. Burada 124 envanterlik eser tespit edildi. Bu kazılarda en eski denilen malzemeler, en alt katmanından 5 metre daha kazılarak sonraki alanda çıkmaya başladı. Erken Tunç Çağı denilen çağda en ilginç eser ise çocuklara süt vermek için biberonlar bulundu. Buna benzer biberonlar daha önce Çanakkale'de kazılarda çıkmıştır. Bunlar ise pişmiş topraktan ve M.Ö. 2 bin 500 yıllarına aittir. Bu eserler birleştirilerek müzemizde en değerli eser grubuna girmektedir.” dedi.

Norik Höyük'te 4 bin 500 yıllık biberonlar ortaya çıktı

Norik Höyük'te 4 bin 500 yıllık biberonlar ortaya çıktı

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