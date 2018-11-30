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Norm kadroda YÖK'ten üniversitelere yetki devri

Yükseköğretim Kurulu, asgari kadro ve bunun iki katına kadar kadro kullanma yetkisini üniversitelere devretti.

AA | 30.11.2018 - 12:17..
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Norm kadroda YÖK'ten üniversitelere yetki devri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı yetkilerinin üniversitelere devredilmesi uygulamasına bir yenisini daha ekledi. YÖK Yürütme Kurulu'nda alınan karar gereği, üniversitelerdeki asgari kadro aktarımı artık YÖK'ün onayına ihtiyaç duyulmaksızın üniversite yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirilebilecek.

YÖK'ün bu kararının yükseköğretim tarihindeki en büyük yetki devri olduğu bildirildi.

Asgari kadro sayısının iki katına kadar kadro kullanma yetkisi ise üniversitelerin alt bileşenlerinin uygun görüşlerinin alınması kaydıyla yine üniversite yönetimlerine devredildi.

Bu kapsamda, üniversitelerin asgari kadrolarının iki katına kadar, bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin ihtisas alanları ile doğrudan ilgili birimler için üç katına kadar, araştırma üniversitelerinin ise dört katına kadar olan kadro aktarım yetkisi üniversite yönetim kurulu kararıyla YÖK onayına ihtiyaç duyulmadan doğrudan üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek.

YÖK SADECE NORM DIŞI KADRO İHTİYAÇLARINI DEĞERLENDİRECEK

Üniversitelerin sadece norm dışı kadro ihtiyaçları olması halinde bu talepleri değerlendirecek olan YÖK, ayrıca üniversitelere, bu yetkiyi kullanırken ilgili anabilim dalı, ana sanat dalı, bölüm başkanları ve birim kurulları ile birlikte mevzuata ve akademik teamüllere uygun tarzda hareket etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Söz konusu karar, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak. YÖK bir senelik müddet sonunda yönetişim, liyakat, ehliyet ve kamu yararı bakımından üniversitelerin kadro kullanımlarını kamuya açık bir şekilde değerlendirerek, bu süreleri üniversite bazında tekrar uzatacak.

YÖK yetkilileri, bu yetki devri ile yükseköğretim kurumlarında üniversite kültürünün oluşmasını amaçladıklarını ifade ettiler.

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