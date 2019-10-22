Normal otomobilleri elektrikli hale çeviren motor

Son birkaç yıldır hayatımıza iyice giren elektrikli otomobiller, gerek daha az yakması gerekse çevreyi daha az kirletmesi nedeniyle oldukça popüler hale geldi. Otomobil üreticileri ise kendi elektrikli otomobillerini üretebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

İngiliz Swindon Powertrain şirketi, bütün otomobillere entegre edilebilecek bir elektrikli motor geliştirdi. Bu motor, normal araçlara yerleştirildiğinde, araçları elektrikli otomobil haline getirebiliyor.

110 BEYGİR GÜCÜNDE

Boyut olarak oldukça kompakt ve güçlü olan elektrikli motor, 59 santimetre genişliğe ve 29 santimetre yüksekliğe sahip. 69 kilogram ağırlığındaki yeni elektrikli motorun gücü ise 110 beygir olarak açıklandı. Elektrikli otomobillerde kullanılan motorun sahip olduğu bütün bileşenleri barındıran bu küçük motor, soğutma sistemi ve güç çevirici sistemini de içinde barındırıyor.

Swindon Powertrain şirketinin, gelecek yıl haziran ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı elektrikli motorun fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.