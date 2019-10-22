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Normal otomobilleri elektrikli hale çeviren motor

Bir şirketin geliştirdiği motor, entegre edilen otomobilleri elektrikli araca dönüştürüyor.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 09:42..
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Son birkaç yıldır hayatımıza iyice giren elektrikli otomobiller, gerek daha az yakması gerekse çevreyi daha az kirletmesi nedeniyle oldukça popüler hale geldi. Otomobil üreticileri ise kendi elektrikli otomobillerini üretebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

İngiliz Swindon Powertrain şirketi, bütün otomobillere entegre edilebilecek bir elektrikli motor geliştirdi. Bu motor, normal araçlara yerleştirildiğinde, araçları elektrikli otomobil haline getirebiliyor.

otomobil

110 BEYGİR GÜCÜNDE

Boyut olarak oldukça kompakt ve güçlü olan elektrikli motor, 59 santimetre  genişliğe ve 29 santimetre yüksekliğe sahip. 69 kilogram ağırlığındaki yeni elektrikli motorun gücü ise 110 beygir olarak açıklandı. Elektrikli otomobillerde kullanılan motorun sahip olduğu bütün bileşenleri barındıran bu küçük motor, soğutma sistemi ve güç çevirici sistemini de içinde barındırıyor.

Swindon Powertrain şirketinin, gelecek yıl haziran ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı elektrikli motorun fiyatı ise henüz bilinmiyor.

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Normal otomobilleri elektrikli hale çeviren motor

Normal otomobilleri elektrikli hale çeviren motor

Normal otomobilleri elektrikli hale çeviren motor

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