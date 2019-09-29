Normallikten anormalliğe: Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları

Hayat insana ne verirse insan da o oluyor ve hayatta insan neyi isterse onun sahibi oluyor. Savaşın içinde büyüyen bir çocuğun ölüme bakışı normalleşiyor. Yalanın içinde dünyaya adımını atan her insan, gerçeği yalanlaştırıyor. Böyle böyle yozlaşıyor insan. Bu değişimler, bu gidiş gelişler çoğu zaman tek taraflı oluyor. İnsan bir kaybetti mi kendine olan saygısını hangi güç geri getirebilir ki? Bu nedenle gerçekler ile dost olmalı; çünkü gerçekler kendi özümüzü oluşturuyor. Carrie Million, Muhteşem bir anlatım tarzı ile kaleme aldığı “Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları” ile gerçeklere mercek tutuyor.

MODERN YAŞAMDA KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Bilimsel bir bakış açısıyla hazırlanan “Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları”, alanın profesyoneli olmayan insanların da merak ve ilgi ile okudukları, kolay kolay ellerinden bırakamadıkları bir kitap olmasıyla biliniyor. Bu eseri değerli kılan en önemli özelliği, bütün kişilik bozukluğu türlerini incelemesi ve temel kişilik eğilimleri zemininde “normallikten anormalliğe” uzanan bir yelpaze içinde konumlandırması olduğunu söyleyebiliriz. Her kişilik örüntüsüne mercek tutan bu eser, patolojinin gerçek hayatta nasıl somutlaştığını açıkladığı gibi, sıradan kişilik özellikleri ile patolojik olanlar arasındaki ayrımın netleşmesini de sağlıyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Kitap boyunca, soyut kavramlar ile somut klinik vakalar arasında kurulan bu ince denge, sınırlı sayıdaki kişilik özelliğinin nasıl olup da sayısız insanda çeşitli görünümlere bürünebildiği anlaşılır hale geliyor. Klinik bilimlerle olduğu kadar sosyal bilimlerle ilgilenenler için de bir referans kitabı, bir klasik olan bu esere başvuranların, kendi kişilikleri hakkında yeni şeyler öğreneceklerini umuyoruz.”





Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları

Carrie Million



İş Bankası Kültür Yay.

S.:704

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Sonay Karaman

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