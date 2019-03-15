Norveç Adalet Bakanı'nın hayat arkadaşı tutuklandı

Norveç Gizli Servisi pazar gecesi evinin önünde arabası yakılan Wara'nın, kendi arabalarını kundakladığı yönünde bulguların oluşması üzerine dün bakanın evinde bulunan sevgilisini gözaltına alarak sorgulanmaya başladı.

5 KEZ TEHDİT EDİLDİ

Wara'nin son 3 ay içinde, evinin duvarına "Gamalı Haç" ile "Irkçı" söylemlerin yazılmasıyla birlikte beş kez tehdit edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan Bertheussen'in, diğer tehditlerle ilişkisinin olup olmadığının bilinmediği, şimdilik kundaklama ve sahte ihbarla suçlandığı kaydedildi.

Norveç İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Benedicte Bjornland, düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Wara'nın hayat arkadaşı Bertheussen'in, kendilerine ait aracı kundaklayıp asılsız ihbarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtti.

İZNE AYRILDI

Ülkede şok etkisi yaratan olayla ilgili konuşan Başbakan Erna Solberg, bunun bir aile trajedisi olmasından ötürü üzgün olduğunu söyledi.

Wara ise geçici olarak görevinden ayrılma izni aldı.