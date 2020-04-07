Norveç: Koronavirüs salgınında kontrolü sağladık

Norveç'te, koronavirüs salgınına karşı alınan sıkı tedbirler işe yaradı.

Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki koronavirüsü kontrol altına aldıklarını söyledi.

Höie, düzenlediği basın toplantısında, Norveç’te koronavirüs tedbirleri öncesinde bir kişinin 2.5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0.7'ye düştüğünü söyledi.

SIKI ÖNLEMLERİN YANSIMASI

Höie, “Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık.” değerlendirmesini yaptı.

TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI AZALACAK

Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te koronavirüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi.

NORVEÇ'TE SON DURUM

111 bin 299 kişiyle İskandinav ülkeleri arasında koronavirüs testi yapılan Norveç’te, 5 bin 755 kişide virüs tespit edildi. 5 milyon 368 bin kişinin yaşadığı ülkede, 59 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.