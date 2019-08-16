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Norveç prensesi tatilini Bodrum'da geçiriyor

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Martha Louise, BOdrum'da konakladığı otelin önünde görüntülendi.

AA | 16.08.2019 - 18:49..
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Üç yıl önce eşinden boşanan Prenses Maertha Louise'nin evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek ile Bodrum'da özel bir davete katılacağı hem de tatil yapacağı öğrenildi.

Dr. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, Prenses ve Shaman Durek adına Norveç’in Türkiye Büyükelçisi ile seçkin konukların katılacağı bir davet verecek.

Norveç prensesi tatilini Bodrum'da geçiriyor

Bu özel yemeğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katılacak. Türk misafirperverliğini gözler önüne seren anlamlı organizasyon, aynı zamanda iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini de geliştirmek için fırsat sunacak.

HAVUZLU VİLLA KİRALADI

Nişanlısı ile Rebis bir otelden ayrılırken görüntülenen Prenses, Bodrum’a hayran kaldı.

Norveç prensesi tatilini Bodrum'da geçiriyor

Bodrum seyahatleri sırasında bir dizi davet ve etkinliğe de katılacağı öğrenilen Prenses'in dostları ve kendisi için villa kiraladığı ve özel havuzlu villada vaktinin çoğunu geçirdiği öğrenildi.

Norveç prensesi tatilini Bodrum'da geçiriyor

Norveç prensesi tatilini Bodrum'da geçiriyor

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