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Norveçli Equinor Türkiye'ye petrol sondaj kuyusu açacak

Norveçli petrol ve doğalgaz şirketi Equinor'un keşif birimimin başında bulunan Tim Dodson, gelecek yıl Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyusu açmayı planladıklarını söyledi.

REUTERS | 20.11.2018 - 13:59..
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Norveçli Equinor Türkiye'ye petrol sondaj kuyusu açacak

Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımlar, uluslararası piyasalar ve yabancı şirketlerin de dikkatini çekiyor. Norveçli Equinor da onlardan biri.

Norveçli Equinor Türkiye'ye petrol sondaj kuyusu açacak

SONDAJ KUYUSU AÇACAKLAR

Sektörün önde gelen firmalarından biri olan Equinor, gelecek yıl Türkiye'de keşif ve sondaj kuyularını açacak.

Dodson, Equinor'un 2019 yılında bu yıla göre uluslararası alanda, daha fazla keşif kuyusu ve karada daha fazla keşif sondaj kuyusu açmayı planladığını belirtti. Dodson, Equinor konferansında Reuters'a yaptığı açıklamada, "Genel olarak, daha fazla uluslararası faaliyet ve karadaki faaliyetlerin daha büyük payı olacak" dedi.

Norveçli Equinor Türkiye'ye petrol sondaj kuyusu açacak

TÜRKİYE'DE YÜKSEK ETKİLİ KEŞİF KUYUSU

Equinor'un planları arasında, Türkiye önemli bir saha olarak bulunuyor. Equinor'un, Türkiye'nin yanı sıra, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyularının yanı sıra Kanada, ABD, Meksika ve Brezilya'da dışında yüksek etkili keşif kuyuları bulunuyor.

Dodson'a göre, Norveç kıta sahanlığı üzerindeki keşifin 2018 seviyelerinde, 20-25 kuyuda kalması bekleniyor.

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