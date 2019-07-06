Norveçli eski bakana mülteci tacizinden 5 yıl hapis

72 yaşındaki Norveçli eski bakan Svein Ludvigsen, bölge valiliği görevini kötüye kullanmak ve üç genç erkeğin korunmasız halinden fayda sağlamaktan suçlu bulundu.

Taciz kurbanları, Ludvigsen'in cinsel ilişki taleplerine verdikleri yanıtın, sınır dışı edilmelerine ya da daimi oturum hakkı alabilmeleriyle sonuçlanacağına inandıklarını belirtti.

Ludvigsen ise masum olduğunu savundu ve kararı temyiz edeceğini söyledi.

EV VE İŞ KARŞILIĞINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEMİŞ

Tromso bölgesinde 2011 ve 2017 arasında yaşanan olayda şu anda 25, 26 ve 34 yaşında olan davacılar, Ludvigsen'in ev ve iş karşılığında cinsel ilişki istediğini anlattı.

Kurbanların ifadelerine göre taciz, Ludvigsen'in ikametgahı ve kır evinde, otel odalarında ve ofisinde gerçekleşti.

Bir kurbanın taciz sırasında 17 yaşında olduğu, bir diğerinin de "akıl sağlığının orta derecede bozuk olduğu" iddia edildi.

BİR MÜLTECİYLE BİRLİKTE OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Ludvigsen, 87 bin ABD doları tazminat ödemeye de mahkum edildi.

Eski siyasetçi, kurbanlardan biriyle rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdiğini ve bu konuda polise yalan söylediğini itiraf etti. Ancak diğer iki kurbanla ilişkiye girmediğini savundu.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın bilerek cinsel ilişkiye girmek için makamını kullandığı belirtildi. Ayrıca Ludvigsen'in, bölge valisi olarak bir mültecinin vatandaşlığını geri alma yetkisinin yarattığı bir korku olduğunu bildiği vurgulandı.

Muhafazakâr politikacı, 2001-2005 arasında balıkçılık bakanlığı, daha sonra da Tromsö bölgesinin valiliğini yaptı.