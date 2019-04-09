Norveç’te bir masal diyarı: Reine köyü

Kuzey Norveç’in muhteşem doğasını en iyi anlatan yerlerden biri; Reine köyü. Aynı zamanda kuzey kutup paralelinin iç bölgesinde kaldığı için, yine kuzey ışıklarını da yakalama fırsatını yakalayabileceğiniz bir yer. Bu kasaba, Norveç’in en büyük haftalık dergisi (Allers) tarafından 1970’lerin sonlarında ülkenin en güzel köyü seçilince dikkatleri üzerine çekmişti. Reine, küçük bir balıkçı köyü, 1 saatte gezebilirsiniz ancak o manzaralara aylarca kalsanız doyamazsınız...

DÜNYANIN EN GÜZEL KÖYÜ

Reine, Sakrisoya ve Hamnoya’nın güneyinde yer alıyor. Çoğu gezgin tarafından ‘Dünyanın en güzel köyü’ olarak tanımlanan Reine’in yerini tam olarak tarif etmek gerekirse, Kuzey Kutup Dairesi’nin 100 km üstündeki Moskenesoya Adası üzerine kurulu, şirin yerleşim yeri.

TEPELERİNDE KIRMIZI RENKLİ KULÜBELER

2018 yılı nüfus sayımına göre 314 kişinin yaşadığı Reine’de halk, granit tepelere yaslanan kırmızı ve beyaz renkli kulübelerde kalıyor.

İSTER ÇADIRDA İSTER BALIKÇI KABİNLERİNDE

Gezginlerin konaklaması için balıkçı kabinleri, konaklama yerlerine dönüştürülmüş durumda. Çadırıyla gelenler için de özel çadır alanları bulunuyor. Çadırda kalmak isteyenler varsa eğer oldukça sıkı giyinmelerinde fayda var, çünkü geceleri oldukça soğuk geçiyor. İster çadırda kalın ister ev kiralayın aynı şekilde kuzey ışıklarını görebiliyorsunuz.

KÖYDE BİR BAKKAL BULUNUYOR

Köyün içinde sadece bir bakkal var ve kampçılar buradan aldıkları malzemelerle yemeklerini yapıyor. Balıkçı köyü olan Reine’de, deniz kenarına kurulu direklere gerili iplerde kurutulmak üzere asılan balıklar görsellikleriyle ilgi çekiyor.

REİNEBRİNGEN TEPESİNE TIRMANIN

Reine’den yaklaşık 450 metre yükseklikteki Reinebringen tepesi, mutlaka tırmanılması gereken bir rota. Buraya tırmandıktan sonra sizi çok güzel bir manzara karşılayacak. Reine’deki küçük gölet ve Lofoten adalarının da içinde olduğu destansı bir panoramik manzara...

HER MERVSİM ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Turistler burayı yaz kış ziyaret etmeyi seviyor. Çünkü Kuzey Işıkları’nın (Aurora Borealis) Reine’den daha güzel görünen bir yer yok diyebiliriz. Çünkü köy Kuzey Kutup Dairesi’nden 100 kilometre yukarısında yer alıyor. Bu güzel doğa olayına şahit olmak için eylül ayından nisan ayına kadar bölgeyi ziyaret edebilirsiniz.

Geldikten sonra ihtiyacınız olan tek şey şans. Çünkü Kuzey Işıkları’nı görebilmek için havanın açık olması gerekiyor.