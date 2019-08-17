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Norveç'te cami saldırganı suçunu itiraf etti

Norveç'teki cami saldırısı sonrası gözaltına alınan Philip Manshaus, suçunu kabul etti.

İHA | 17.08.2019 - 11:02..
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Norveç'in Baerum şehrinde El Nur Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve üvey kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen Philip Manshaus, polis tarafından gözaltına alınarak mahkemece tutuklanmıştı.

SALDIRGAN SUÇUNU İTİRAF ETTTİ

Manshaus, ilk başta konuşmayı reddetmiş kısa süre sonra polis sorgusuna katılacağını açıklamıştı. Norveç'teki cami saldırganı bu akşam polis tarafından sorgulandı ve olayın bütün gidişatını kabul etti.

Norveç'te cami saldırganı suçunu itiraf etti

KENDİ İSTEĞİYLE AÇIKLAMA YAPTI

Norveç Emniyetince yapılan açıklamada sorguda yapılan görüşmenin soruşturmaya önemli katkı sağladığını kaydetti. Saldırgan Philip Manshaus'un avukatı Unni Fries, “Müvekkilim hiçbir şeyden etkilenmeden konuşmuş ve kendi isteğiyle açıklama yapmıştır.” dedi.

Norveç'te cami saldırganı suçunu itiraf etti

ÇİÇEK BIRAKTILAR

El Nur Camisi'ne saldırı olayını duyan yüzlerce Norveçli vatandaş ve milletvekili, camiyi ziyaret ederek çiçek bıraktı. Öte yandan Manshaus'ın ölen üvey kız kardeşinin Çin'den evlatlık alındığı öğrenildi.

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