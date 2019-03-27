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Norveç'te çifte vatandaşlığa izin çıktı

Norveç hükümeti 1 Ocak 2020'den itibaren çifte vatandaşlığa izin vereceğini açıkladı

AA | 27.03.2019 - 04:50..
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Norveç hükümeti, 2006'da kaldırılan çifte vatandaşlık yasasının yeniden kabul edilmesinin ardından, 1 Ocak 2020'den sonra çifte vatandaşlığa izin vereceğini duyurdu.

1 OCAK 2020'DEN SONRA BAŞVURANLARA

Hükümetin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Norveç vatandaşlığına başvuranlar için çifte vatandaşlık hakkı tanındığı belirtildi.

Norveç'te çifte vatandaşlığa izin çıktı

Açıklamada, daha önce Norveç vatandaşlığına kabul edilenlerin de geldikleri ülkenin vatandaşlığına geçerek çifte vatandaşlık hakkından yararlanabileceği kaydedildi.

Norveç'te toplam 10 yıl ikamet etmek, vatandaşlığa geçmek için yeterli sayılıyor. Norveç'te dünyaya gelen çocuk ise anne veya babasının Norveçli olması halinde bu ülkenin vatandaşı olabiliyor.

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