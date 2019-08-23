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Norveç’te Hristiyanlar cuma namazı sırasında camiye kalkan oldu

Başkent Oslo'da iki hafta önce El Nur Camisi’ne yapılan saldırının yankıları devam ediyor.

DHA | 23.08.2019 - 20:57..
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Norveç’te Hristiyanlar cuma namazı anında bu hafta da camiye kalkan oldular. Norveç Kiliseler Birliği ve İnanç Cemiyetleri İşbirliği Forumu, Müslümanlara destek olmak için bu hafta Cuma namazı için Milli Görüş Norveç Bölgesi Stavanger Camisini seçtiler.

"BİZLER ARKADAŞIZ"

Cami önünde cuma namazı sırasında, Norveç Kiliseler Birliği tarafından organize edilen dayanışma eyleminde, “Bizler arkadaşız” ve “Siz ibadet ederken size sahip çıkacağız” yazılı pankartlarla cami cemaatine destek mesajı verdiler.

Norveç’te Hristiyanlar cuma namazı sırasında camiye kalkan oldu

Norveç'in Oslo şehrinde El Nur Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve üvey kız kardeşini de öldürdüğü öne sürülen Philip Manshaus, polis tarafından gözaltına alınarak mahkemece tutuklanmıştı. Manshaus, ilk başta konuşmayı reddetmiş ancak kısa süre sonra polis sorgusunda suçunu kabul etmişti.

Norveç’te Hristiyanlar cuma namazı sırasında camiye kalkan oldu

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