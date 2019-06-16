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Norveç'te İslam karşıtı gösteride provakasyon

Aşırı sağcı 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun' grubu yöneticisi Anna Braten, Müslümanlara hakaret ederek Kur'an-ı Kerim'i yere fırlattı, İslam'ın ülkede yasaklanması çağrısı yaptı.

AA | 16.06.2019 - 02:49..
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Norveç'te İslam karşıtı gösteride provakasyon

Norveç'in başkenti Oslo'ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup SION, Norveç'te İslam'ın yasaklanmasını istedi. Grubun yöneticisi Anna Braten burada yaptığı konuşmada Norveç'te İslam'ın yeri olmadığını ve Kur'an-ı Kerimlerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu.

Norveç'te İslam karşıtı gösteride provakasyon

KUR'AN-I KERiM'İ YIRTMAK İSTEDİ, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Daha sonra yırtmak için eline Kur'an-ı Kerim'i alan Braten'e polis müdahale etti. Polis müdahalesinden sonra Kur'an-ı Kerim'i yere atan Braten, Müslümanlara hakaret yağdırdı.

Norveç'te İslam karşıtı gösteride provakasyon

"PROVOKASYON SONRASI GÖSTERİYE İZİN VERMEDİK"

Norveç haber ajansı NTB'ye açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğünden Inge Lansrud, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyon başladıktan sonra gösteriye izin vermediklerini belirtti.

Norveçli aktivist ve Müslümanlardan oluşan 30 kişilik grup da İslam karşıtı eyleme sert tepki göstererek karşı gösteri yaptı.

Norveç'te İslam karşıtı gösteride provakasyon

DANİMARKA VE FİNLANDİYA'DA BENZER PROVOKASYONLAR

Geçen ay da Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan'ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur'an-ı Kerim'i yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti. İki hafta öncede Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere atarak büyük bir provokasyon yapmıştı.

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