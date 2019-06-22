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Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten terörist tutuklandı

Bingöl'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Norveç'te terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Roger Carlsen yakalandı.

DHA | 22.06.2019 - 10:43..
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MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Norveç'te PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen'in, Bingöl'de olduğu bilgisi edindi.

Yapılan incelemelerin ardından Carlsen'in Solhan ilçesinde bir adreste olduğu tespit edildi.

Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten terörist tutuklandı

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

19 Haziran günü harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Roger Carlsen’i gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Carlsen, dün sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten terörist tutuklandı

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