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Norveç'te salgın yüzünden 25 köpek öldü

Norveç'te ortaya çıkan gizemli bir hastalık nedeniyle onlarca köpeğin öldüğü açıklandı.

AA | 10.09.2019 - 00:17..
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Norveç Gıda Güvenliği Kurumu, ilk olarak başkent Oslo, ardından da 13 kasabada görülen 40 kadar vakada köpeklerde kusma ve ishal belirtileri ortaya çıktığını duyurdu.

EN AZ 25 KÖPEK ÖLDÜ

Norveç Televizyonu şimdiye kadar en az 25 köpeğin öldüğünü bildirdi. Ancak Gıda Güvenliği Kurumu bu sayıyı henüz doğrulamadı.

Veterinerlik Enstitüsü, köpeklere yapılan otopsilerde ölümlerin iki şüpheli bakteriden kaynaklanabileceğini açıkladı.

Norveç'te salgın yüzünden 25 köpek öldü

İSVEÇ'TE DE BENZE VAKA

İsveç gazetesi GT'ye göre komşu ülkede de bir köpekte benzer belirtiler görüldü. Gazetede bu hayvanın Norveç'in Trondheim kentindeki bir köpek yarışmasına katıldığı belirtiliyor.

Veterinerlik Enstitüsü, üç köpeğin bağırsaklarında kan görüldüğüne dikkat çekerek hayvanların salmonella ya da fare zehrinden ölmüş olma olasılığını dışladı.

Gıda Güvenliği Kurumu Sözcüsü Ole-Herman Tronerud, hastalığın "çok ciddi" olduğunu belirterek "Bu bir salgın mı yoksa münferit vakalar mı henüz bilmiyoruz" dedi.

SALGIN UYARISI YAPILDI

Köpek sahiplerine, hayvanlarını tasmasız dolaştırmamaları ve diğer hayvanlarla temas ettirmemeleri çağrısında bulunuldu.

Guardian gazetesine göre Norveç Köpek Kulübü, köpek sahiplerinin salgın endişesine kapıldığını ve internet sitesinin çöktüğünü açıkladı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfuslu Norveç'te evlerde 500-600 bin köpeğin yaşadığı tahmin ediliyor.

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