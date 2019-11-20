Norveç'te varlık fonundan kişi başına 220 bin dolar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilikle battı” sözü üzerine bu ülkelerin milli gelirleri araştırılıp sosyal medya üzerinden yeni bir tartışma yaratmıştı...

İskandinav ülkeleri arasında en zengin konumda bulunan ülkelerinden Norveç'te gündem varlık fonu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, her zaman varlık fonunun halka ait olduğunu vurgulayan Norveç hükümeti, son zamanlarda bu konuya biraz açıklık getirmesi gereken bir durum ile karşılaştı.

Zira Norveç halkı 1,1 trilyon dolara ulaşan varlık fonundan paralarını çekmek istediklerini söylüyor.

"NORVEÇLİLERİN DERDİ DE FONDAKİ PARALARINI ÇEKMEK"

Geçen ay 1,1 trilyon dolar ile rekor kıran fondan, Norveçliler paylarını geri çekip çekemeyeceklerini konusunda endişeliler.

Hisselerini talep edenlerden bazıları ne kadar pay elde edeceklerini merak ederken, bazıları ise bir şişe soda alacak kadar para verseniz yeter diyerek konuyu ciddiye almadıklarını belli ediyor.

FONDAN KİŞİ BAŞI 220 BİN DOLAR DÜŞÜYOR

Norveç nüfusunun 5,3 milyon civarında olduğu göz önüne alındığında, fondan kişi başına 200 bin dolardan fazla pay düşüyor.

Oslo'da fonu yöneten Norges Bank Yatırım Yönetimi sözcüsü Marthe Skaar, “İnsanların dâhil olması ve bu fonun herkese ait olduğunun farkında olması güzel” dedi.