taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.695
Euro
6.303
Altın
1469.45
Borsa
106785.08
Gram Altın
269.125
Bitcoin
46211.22

Norveç'te varlık fonundan kişi başına 220 bin dolar

Norveçliler 1,1 trilyon dolara ulaşan varlık fonundan paralarını çekmek istiyor.

Haber Merkezi | 20.11.2019 - 18:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Norveç'te varlık fonundan kişi başına 220 bin dolar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilikle battı” sözü üzerine bu ülkelerin milli gelirleri araştırılıp sosyal medya üzerinden yeni bir tartışma yaratmıştı...

İskandinav ülkeleri arasında en zengin konumda bulunan ülkelerinden Norveç'te gündem varlık fonu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, her zaman varlık fonunun halka ait olduğunu vurgulayan Norveç hükümeti, son zamanlarda bu konuya biraz açıklık getirmesi gereken bir durum ile karşılaştı.

Zira Norveç halkı 1,1 trilyon dolara ulaşan varlık fonundan paralarını çekmek istediklerini söylüyor.

"NORVEÇLİLERİN DERDİ DE FONDAKİ PARALARINI ÇEKMEK"

Geçen ay 1,1 trilyon dolar ile rekor kıran fondan, Norveçliler paylarını geri çekip çekemeyeceklerini konusunda endişeliler.

Hisselerini talep edenlerden bazıları ne kadar pay elde edeceklerini merak ederken, bazıları ise bir şişe soda alacak kadar para verseniz yeter diyerek konuyu ciddiye almadıklarını belli ediyor.

FONDAN KİŞİ BAŞI 220 BİN DOLAR DÜŞÜYOR

Norveç nüfusunun 5,3 milyon civarında olduğu göz önüne alındığında, fondan kişi başına 200 bin dolardan fazla pay düşüyor.
Oslo'da fonu yöneten Norges Bank Yatırım Yönetimi sözcüsü Marthe Skaar, “İnsanların dâhil olması ve bu fonun herkese ait olduğunun farkında olması güzel” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ömür Gedik ne istiyor

Ömür Gedik ne istiyor

196
Tekirdağ'da 286 milyar metreküp doğalgaz rezervi çıktı

Tekirdağ'da 286 milyar metreküp doğalgaz rezervi çıktı

397
300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

138
2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

179
Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a tepki

Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a tepki

310
FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

54
İslam'la dalga geçen ABD elçiliği çalışanları gözaltında

İslam'la dalga geçen ABD elçiliği çalışanları gözaltında

291
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir