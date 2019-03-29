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Not alınması gereken kağıtlar silah oldu

Matematik, Türkçe ve resim derslerinde kullanılan defterlerin o güzelim ağaçlardan yapılan kağıtları, en fazla uçak olurdu. Hayal gücünün uçaktan silaha dönüşmesi ise içler acısı. Sebep ise diziler...

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 14:57..
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Not alınması gereken kağıtlar silah oldu

Bu fotoğraf bir okulda çekildi. Silah şeklinde görülen, aslında not alınmak için kullanılan defterin sayfaları.

Çizgili, kareli ve resim defteri…

Bunları yapan ise 10 yaşındaki çocuklar. Buna sebep olanı akıllara getirmek ise zor değil…

VURDULU KIRDILI TÜRK DİZİLERİNİN ESERİ

Evlerde her gün vurdulu kırdılı Türk dizilerini izlemeden uyumayan ebeveynlerin yol açtığı, çaresiz bir kare bu. İşin kötü tarafı 7-10 yaş arası çocuklar, hem bunları izliyor hem de örnek alıyor.

ŞİDDET YANLISI ÇOCUKLAR YETİŞİYOR

Örnek aldıkları yetmezmiş gibi başka çocukların da akıllarına getiriyor. Hayal gücünü şiddetten yana kullanan çocukların yaptıkları, görenlerin yüreklerini burkuyor.

Bir öğretmen Twitter adresinden bu kareyi paylaştı ve ebeveynleri duyarlı olmaya davet etti.

Not alınması gereken kağıtlar silah oldu

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