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Noterde cep telefonu çalan hırsız kamerada

Gaziantep’te noterde işlem yaptıran bir kişinin cep telefonunu çalarak kaçan şahıs polis takibiyle yakalandı.

İHA | 11.04.2019 - 15:21..
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Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde bulunan noter dairesinde işlem yaptıran bir vatandaşın cebindeki telefon çalındı.

Polisin operasyonu ile gözaltına alınan kapkaççının daha önceden de yağma, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve yankesicilik gibi çok sayıda olaya karıştığı ortaya çıktı.

HIRSIZLIKTAN TÜRLÜ TÜRLÜ SUÇU VAR

Gaziantepte, telefonu çalınan vatandaşın polise başvurması üzerine harekete geçen polis ekipleri noterde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın eşgalini ve kimliğini belirleyen ekipler, yapılan operasyon ile C.Y.’yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede ekipler şahsın 1 yağma, 2 açıktan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 tehdit - hakaret, 1 kasten yaralama ve 1 yankesicilik olaylarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

Noterde cep telefonu çalan hırsız kamerada ViDEO

Noterde cep telefonu çalan hırsız kamerada

KAMERADAN BULUNDU, TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Noterde cep telefonu çalan hırsız kamerada

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