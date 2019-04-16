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Notre Dame için bağış toplanacak

Fransa'nın sembol yapılarından biri olan ve dün yangında zarar gören Notre Dame için yardım kampanyası düzenlendi.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 09:07..
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Fransa'nın başkenti Paris'te yılda 13 milyon turistin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali'nde, dün akşam saatlerinde bir yangın çıktı. Çıkan yangında, katedralin büyük bir kısmı hasar gördü.

Notre Dame için bağış toplanacak

FRANSIZLAR SOKAKTA DUA ETTİ

Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın sadece Fransa'da değil, aynı zamanda tüm dünyada büyük bir üzüntüye neden oldu. Fransızlar, sokaklara inerek 'Ave Maria' duasını okudu ve yangının söndürülmesini bekledi.

Notre Dame için bağış toplanacak

RESTORASYON İÇİN PARA TOPLANACAK

Bölgeyi ise ilk ziyaret eden, yine Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi oldu. Gazetecilere açıklama yapan Macron, katedralin restore edilmesi için kampanya yapılıp para toplanacağını belirtti. Bugün ise bunun ilk adımı atıldı.

Notre Dame için bağış toplanacak

ONLİNE BAĞIŞ PLATFORMUNDA SAYFA AÇILDI

1163 yılında yapımına başlanan ve yapımı yaklaşık 200 yıl süren, her yıl yaklaşık 13 milyon turistin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali’nin, yangın sonrası onarılması için online bağış platformunda sayfa açıldığı açıklandı.

100 MİLYON EUROLUK REKOR BAĞIŞ

Fransız milyoner iş insanı François-Henri Pinault, bu restorasyona 100 milyon euro bağış yapacağını duyurdu.

Notre Dame için bağış toplanacak

(İş insanı François-Henri Pinault; Fransa'nın köklü zengin ailelerinden ve dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek'in eşi)

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