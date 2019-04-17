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Notre Dame Katedrali için bağışlar 1 milyar dolara yaklaştı

Bağışların büyük bölümü ABD'li şirketler tarafından yapılırken, Macron olayın nedeninin tartışılacağını söyledi.

DHA | 17.04.2019 - 11:35..
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, "ulusla miras için fon oluşturma" görevine atadığı Stephane Bern, pazartesi gecesi çıkan bir yangında büyük boyutta hasar gören Norte Dame Katedrali’nin yenilenmesi için 995 milyon dolar bağış yapıldığını açıkladı.

OLAY TARTIŞILACAK

Cumhurbaşkanı Macron, günün ilerleyen saatlerinde kabinesiyle özel bir toplantı düzenleyerek, yetkililerce bir kaza olarak yorumlanan olayı tartışacak.

Notre Dame Katedrali için bağışlar 1 milyar dolara yaklaştı

BÜYÜK BİR KISMI ABD'Lİ ŞİRKETLERDEN

Yapılan bağışların büyük bir kısmı yerel ve ABD’li şirketlerden gelirken, dünya çapında bireysel bağışların da olduğu duyuruldu.

Macron salı akşamı yaptığı açıklamada, katedralin beş sene içinde “eskisinden daha güzel” olarak yenileneceğini söylemişti.

Notre Dame Katedrali için bağışlar 1 milyar dolara yaklaştı

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