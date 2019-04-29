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Notre Dame nedir

Victor Hugo’nun 19'uncu yüzyılda "Notre Dame'ın Kamburu" kitabını yazarak insan eliyle yıkılmaktan kurtardığı Notre Dame Katedrali yandı. 8 asırlık tarih mirasına yakından bakalım.

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Tam adı Notre-Dame de Paris olan Notre Dame Katedrali, Paris’in en önemli sembollerinden biri olmasını, muhteşem mimarisi kadar Victor Hugo’nun ölümsüz eseri “Notre Dame’ın Kamburu”na da borçluydu.

850 yıllık bir tarih yandı ve küllerinden yeniden doğmaya çalışıyor. Gelelim Victor Hugo’yla tanıdığımız katedralin tarihine…

Notre Dame nedir

FRANSIZ GOTİK MİMARİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Paris, Fransa'da bulunan bu dünyaca ünlü katedral, Meryem Ana'ya ithafen isimlendiriliyor. Bu ihtişamlı Gotik yapı, Paris'in diğer tüm önemli yapıları gibi Seine Nehri'nin kıyısında bulunuyor. Fransız gotik mimarisinin en güzide örneği olarak bilinen Notre Dame, ayrıca ilk gotik katedral olma özelliği taşıyor. Paris gibi bir şehre de görkemli bir katedral yakışırdı.

Notre Dame nedir

850 YILLIK MİRAS

Yaklaşık 850 yıl önce Paris'te Şehrin Başpiskoposu Maurice de Sully göreve geldiği gibi Paris'in şanına yakışacak bir katedral yapılmasına karar verdi. Kentin soyluları, kilise cemaati ve halk el birliğiyle inşa etti. Herkes ya parasını, ya emeğini ya da deneyimini ortaya koydu, Tanrıya ve Hz. Meryem'e ithafen...

Usta mimarlar usta zanaatkarlarla birlikte ortaya kentin simgesi olacak Notre Dame’ı çıkardı.

Notre Dame nedir

PARİS VS NOTRE DAME

Eyfel Kulesi vs. Notre Dame

19. yüzyıl sonlarında, Eyfel Kulesi'nin Paris'in sembolü olacağı söylentisini, kilise ve dindar kesim tepkiyle karşıladı. Asırlardır kentin bir sembolü zaten vardı; bu Notre Dame Katedrali olarak görülüyordu.

Eyfel kulesi kuşkusuz Paris'in simgelerinden biri haline geldi ancak Notre Dame Katedrali'nin önemini asla gölgede bırakamadı.

VİCTOR HUGO DAN BİLİYORUZ

Notre Dame, Victor Hugo'nun kalemiyle hayat buldu. 19. yüzyılda değerini yitirmeye başlayan ve bakımsızlaşan katedralin elinden, romantizm akımının Fransa'daki temsilcisi Victor Hugo tuttu.

Katedralin tümüyle kül olmanın eşiğinden dönmesiyle gözler 'Notre Dame'ın Kamburu'na çevrildi.

Notre Dame nedir

KİTAPTA YANGINDAN BAHSEDİLİYORDU

Hugo'nun kaleminden çıkan "Notre Dame'ın Kamburu" (Notre Dame de Paris) romanın geçtiği mekan, Paris'in merkezindeki Notre Dame Katedrali'ydi. Hugo kitabında Parisliler için önemi büyük olan bu gotik yapının değerinin bilinmediği mesajını veriyordu. Hugo'nun romanında da şimdiki yangına benzer bir yangın tasvir ediliyordu…

"Tüm gözler katedralin tepesine doğru yükseldi. Burada olağanüstü bir manzarayla karşılaştılar. Galerinin en yukarısında, merkezdeki pembe penceresinin de yukarısında, iki kule arasında hırçın alevler yükseliyordu."

Notre Dame nedir

Hugo'nun 1829'da yazmaya başladığı Notre Dame’in kamburu, özgün adıyla 'Notre-Dame de Paris' romanı, o dönemde yıkılmaya başlayan, tarihi değerine uygun olmayan şekilde onarılan Gotik mimari şaheserinin kurtarılmasını amaçlıyordu.

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